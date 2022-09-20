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Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году

УрБК, Москва, 25.12.2024. 58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным опроса 1 362 работодателей из разных регионов РФ, проведенного в ноябре-декабре текущего года, 58% компаний подняли зарплату, 33% — не изменили оклад работников, а 6% — уменьшили. 3% затруднились ответить.

Отмечается, что доля повысивших оклад работодателей за год снизилась с 58% до 68%, а доля тех, кто уменьшил зарплату, наоборот, выросла с 1% до 6%.

Самый высокий прирост заработных плат зафиксирован в компаниях среднего бизнеса. Среди предприятий с численностью сотрудников от 101 до 500 человек зарплаты увеличили 66% компаний, с числом сотрудников от 501 до 1000 человек — 65%. Доля малых компаний (до 100 человек), повысивших оплату труда, составила 50%, а крупных (более 1 тыс. человек) — 55%.

В 2025 году 63% опрошенных ожидают повышения зарплат. Из них 42% надеются на увеличение в пределах инфляции, а 21% основываются на рыночных реалиях. Не собираются повышать зарплаты 26% респондентов, ожидают снижения — 4%. Затруднились с ответом 6%.
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