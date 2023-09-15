Банк России повысил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...21.07.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
УрБК, Москва, 21.07.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%, сообщает ...19.03.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом ...19.03.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
УрБК, Москва, 19.03.2021. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ...