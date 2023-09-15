УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...Вчера, 15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...19.03.2021 Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом ...