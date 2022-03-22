Вкладчикам изменили налог

В России с 2023 года начнет взиматься налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам. Эта мера была введена еще в 2021 году, однако в 2021 и 2022 годах прибыль в виде процентов, полученных по вкладам или остаткам на счетах в банках, не подлежала налогообложению.



В текущем же году доходы в виде процентов будут облагаться НДФЛ. Еще одним ключевым изменением станет то, что за это время успела измениться формула расчета этой выплаты. Изначально здесь предусмотрен необлагаемый процентный доход. То есть из общего заработка вычитается необлагаемая сумма, а из остатка уже выплачивается налог в 13%.



Если ранее для определения необлагаемого дохода нужно было умножить 1 млн руб. на уровень ключевой ставки на начало года (для 2021 — на 7,5%), то с 2023 года будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года.



«Например, у физического лица открыт рублевый вклад в размере 1,4 млн руб., ставка по вкладу 6,2% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход составит 86 тыс. 800 рублей. Допустим, максимальная ключевая ставка в 2023 году была установлена на 1 февраля 2023 года и составила 7,5%. Тогда необлагаемый процентный доход за год составит 75 тыс. руб. (7,5%х1 000 000 руб.). В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (86 тыс. 800 руб. – 75 тыс. 000 руб.) х 13% = 1 тыс. 534 руб.», — привели пример в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области.



Если речь идет о валютном счете, то проценты, выплаченные по нему, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода.



Следует отметить, что при расчете не будет учитываться размер депозита — только полученный доход. Будет учитываться дата выплаты налога, а не период, на который приходится основная часть срока депозита. При расчете будут браться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%. Самому считать ничего не потребуется — до 1 февраля 2024 года все банки передадут в налоговую данные по доходу своих вкладчиков за предыдущий год. И до 30 октября ФНС определит, кому полагается налог, рассчитает сумму платежа и разошлет уведомления.



Добавим, что раньше действовала другая норма, по которой налогом в 13% облагался только доход, превышающий ставку рефинансирования Банка России, что происходило достаточно редко.



По мнению финансовых аналитиков, нововведение вряд ли отрицательно повлияет на вкладчиков.



«Думаю, что беспокоиться не стоит. Напротив, с точки зрения выплаты данного налога это послабление. Тем более на начало года ставка обычно максимальная. И сумма для расчета как раз будет браться по ней. То есть с точки зрения расчета ставки вы сразу сможете освободить максимальную сумму от этого налога», — считает Григорий Вахитов.



Он предполагает, что изменения сделаны для упрощения расчета. Банку будет легче рассчитать облагаемую сумму и выдать клиенту чистые деньги. В итоге он сможет избежать штрафных санкций за потенциальные ошибки и задержки.



Виталий Калугин и вовсе сомневается в эффективности этого решения для властей.



«Сейчас, я думаю, депозиты будут довольно дешевые по отношению к ключевой ставке. Предметов для налогообложения просто не будет. Это странное придуманное Минфином РФ нововведение, положительного эффекта от которого не будет. Я не думаю, что россияне найдут где-то такой депозит, с которого возникнет необходимость вводить подобного рода налоги вообще. Ключевая ставка будет только повышаться, депозитная ставка будет чуть слабее. Поэтому налогооблагаемой базы я тут не вижу вообще», — сказал аналитик.



Он также добавил, что в итоге российский бюджет может только проиграть от происходящего, поскольку потребуется задействовать административный ресурс для внедрения нововведения.



В итоге можно предположить, что значительная часть нововведений скорее носит организационный характер. Сам налог на доходы с депозитов введен еще в 2021 году, а в текущем изменился лишь порядок расчетов, больше предназначенный для самих банков и ФНС России.