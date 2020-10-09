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Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. УФНС России по Свердловской области напомнило налогоплательщикам о необходимости уплаты НДФЛ с доходов, полученных в 2023 году в виде процентов по вкладам. Начисленный налог оплачивается в виде единого налогового платежа вместе с иными имущественными налогами не позднее 1 декабря 2024 года, сообщается на сайте ведомства.

В 2024 году налог начисляется на процентный доход, полученный в 2023 году, по вкладам, накопительным и карточным счетам, облигациям, ценным бумагам в банках, работающих на территории РФ. Для расчета налоговой базы доходы по всем вкладам суммируются.

«Для уплаты НДФЛ с дохода по вкладам налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ представлять не нужно. Финансовые учреждения самостоятельно направляют информацию о банковских вкладах и доходах граждан в ФНС России. Эти сведения отразятся в Личных кабинетах налогоплательщиков для физических лиц. Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода в виде процентов. При этом не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу и по вкладам в валюте РФ со ставкой не более 1% в течение всего года. Налоговый орган начисляет налог и включает его в налоговое уведомление», — говорится в сообщении.

Уплатить налог на процентный доход можно несколькими способами: по реквизитам в отделении любого банка, через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС или через приложение «Налоги ФЛ».
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