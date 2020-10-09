Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году

УрБК, Москва, 09.10.2020. Федеральная налоговая служба разъяснила порядок уплаты налога на доходы от банковских вкладов ...09.09.2020 ФНС: Декларирование нового налога на доходы от вкладов свыше 1 млн рублей не требуется
УрБК, Москва, 09.09.2020. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разъяснила порядок уплаты нового налога с банковских ...31.03.2020 Комитет Госдумы уточнил правила взимания подоходного налога с дохода по депозитам и ценным бумагам
УрБК, Москва, 31.03.2020. Бюджетный комитет Государственной думы уточнил правила, по которым будет взиматься подоходный ...26.03.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
УрБК, Москва, 26.03.2020. Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом проценты по вкладам свыше 1 млн руб. ...23.12.2014 Ставки по вкладам до 18,25% не будут облагаться налогом
УрБК, Москва, 23.12.2014. Госдума на пленарном заседании поддержала поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от ...