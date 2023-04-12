УБРиР добавил в линейку сберегательных продуктов накопительный счет «Ежедневный доход»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил процент по вкладу «Доход на ...22.09.2022 УБРиР увеличил доходность накопительного счета «Промо»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 22 сентября увеличил доходность ...02.03.2022 УБРиР повысил ставки по вкладам и изменил условия для накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам в рублях и ...13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...01.10.2021 УБРиР повысил бонусную ставку по «Накопительному счету»
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 октября повысил бонусную ставку по ...