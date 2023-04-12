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УБРиР добавил в линейку сберегательных продуктов накопительный счет «Ежедневный доход»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил в свою линейку сберегательных продуктов накопительный счет «Ежедневный доход». Ставка по нему составит 4% годовых, проценты будут начисляться на ежедневный остаток и выплачиваться в последний день каждого месяца, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Отличительная особенность нового продукта в том, что проценты на счет начисляются ежедневно. Например, когда приходит зарплата, вы кладете ее на накопительный счет и каждый день понемногу снимаете на текущие нужды. То есть вы тратите, а в конце месяца банк еще начисляет процент за хранение средств на счете. При этом ваши деньги всегда под рукой в доступе 24/7», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Владелец счета может пополнять его без ограничений и снимать средства без потери процентного дохода. Открыть накопительный счет «Ежедневный доход» можно в интернет-банке или в мобильном приложении УБРиР.
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