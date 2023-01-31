Карты, вклады и кредиты

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы в 2022 году. В финансовой организации рассказали о росте числа вкладов, выдачи дебетовых карт и кредитов.



Так, в минувшем году портфель сберегательных продуктов банка увеличился на 18,3%. УБРиР удалось поднять свою долю на рынке вкладов и накопительных счетов на 16%. Последние пользовались особенно большим спросом — их объем вырос в 1,3 раза.



«В прошлом году люди стремились держать деньги под рукой, поэтому выбирали подходящий для этой задачи инструмент — накопительные счета с возможностью пополнения и снятия средств без потери процентов. Мы внимательно следили за рынком и предоставляли нашим клиентам возможность выгодно увеличить свои сбережения. Мы отметили, что в прошлом году люди активно открывали вклады и накопительные счета в мобильном приложении: в течение года выдачи в этом канале выросли с 62,5% до 79,4%», — подчеркнул директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.



Кроме того, активная база клиентов-вкладчиков в прошлом году выросла в 1,2 раза.



Выдача дебетовых карт, в свою очередь, прибавила 60% относительно 2021 года. Причем клиенты стали чаще пользоваться дистанционными каналами для оформления и получения дебетовых карт. В том числе стало в два раза больше заявок через приложение УБРиР и в три раза — число доставок.



«Тренд на безналичные платежи сохраняется и с каждым годом только укрепляется. Мы увеличили количество выдач дебетовых карт за прошлый год более чем в половину: предлагали клиентам нашу флагманскую карту My Life, которая была разработана с учетом потребностей потребителей. Кроме того, мы расширили каналы продаж и возможностей получения карты», — подчеркнул управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.



В сегменте кредитных карт также наблюдается рост в 1,5 раза. Больше всего их было оформлено в Екатеринбурге, Кирове и Челябинске.



«Значительный рост объясняется в первую очередь тем, что мы упростили продуктовую линейку: мы предлагаем продукт с понятными условиями, который полностью закрывает потребности клиентов в небольших объемах заемных средств. Подход симплификации позитивно отразился как на потребителях, так и на наших сотрудниках: вместо необходимости запоминать много тарифов и условий, нужно помнить только про один», — прокомментировал А. Волошин.



Как отмечают эксперты, на спрос повлияло и расширение точек привлечения клиентов: в 2022 году банк стал активно сотрудничать с партнерами, улучшил и оптимизировал онлайн-каналы, переобучил сотрудников в отделениях.



Если говорить о мобильном приложении, то клиенты стали в два раза чаще оформлять кредиты через него. На рост числа выдаваемых кредитных продуктов через приложение повлияли внешние экономические факторы, а также изменения во внутренних бизнес-процессах банка. На первое место при выборе того или иного продукта у клиентов вышли скорость получения денег и понятные условия.



«Мы изменили нашу кредитную линейку и смогли оптимизировать наши бизнес-процессы, особенно в части оценки заемщиков. В мобильном банке мы запустили предлимиты — новые клиенты могли получить до 1 млн руб., зарплатные — до 3 млн руб. без дополнительных анкет и с окончательным решением от банка. В приложении у пользователя отражается максимальный размер кредита, на который можно рассчитывать здесь и сейчас. За счет такого подхода удалось увеличить число кредитов, выданных в мобильном банке, в 2,3 раза. В этом году мы планируем, что таким образом будет выдаваться до половины кредитов», — отметила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.



Чаще всего клиенты оформляли кредиты на ремонт и строительство, на покупку автомобиля, бытовой техники и электроники, на отдых.