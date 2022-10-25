В УБРиР отметили рост числа открытий накопительных счетов и вкладов на 18%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 году сберегательные продукты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) пользовались повышенным спросом у населения. За год портфель пассивов банка увеличился на 18,3%, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
По словам экспертов, в 2022 году клиенты предпочитали сберегать. Так, за год объем накоплений россиян вырос на 1%. УБРиР смог увеличить свою долю на рынке на 16%. Большим спросом пользовались накопительные счета. Их объем стал больше в 1,3 раза.
«В прошлом году люди стремились держать деньги под рукой, поэтому выбирали подходящий для этой задачи инструмент — накопительные счета с возможностью пополнения и снятия средств без потери процентов. Мы внимательно следили за рынком и предоставляли нашим клиентам возможность выгодно увеличить свои сбережения. Мы отметили, что в прошлом году люди активно открывали вклады и накопительные счета в мобильном приложении: в течение года выдачи в этом канале выросли с 62,5% до 79,4%». — подчеркнул директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.
Добавим также, что в 2022 году УБРиР нарастил активную базу клиентов-вкладчиков: их стало в 1,2 раза больше.
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