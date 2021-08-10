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Из-под матраса — в банк

Из-под матраса — в банкВ Свердловской области за год более чем на 120 млрд руб. вырос объем вкладов физических лиц. Главными причинами этого стали готовность людей доверить свои деньги банкам и нежелание хранить их «под матрасом». Вклады показали свою устойчивость относительно других финансовых инструментов, поэтому положительная динамика с большой вероятностью сохранится.

В материалах Банка России говорится, что на 1 мая 2023 года общий объем банковских вкладов физических лиц в Свердловской области достиг 884 млрд 861 млн руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 762 млрд 389 млн руб.

Отметим, что максимальная процентная ставка десяти крупнейших российских кредитных организаций в течение 2023 года всегда находилась выше 7,5%. С третьей декады февраля она составляла 7,63%, а со второй декады мая выросла до 7,74% и остается на этой отметке. Для сравнения: годовая инфляция за май по Свердловской области составила 2,73%, по России — 2,51%.

Главными причинами положительной динамики вкладов, очевидно, стали готовность людей отдавать деньги на хранение в банках и устраивающие их условия. Граждане считают вклады наиболее подходящим инструментом в текущей экономической ситуации.

«Лучше, чем копить в банке, у нас еще пока не придумали. Два типа накоплений: «под матрасом» или в банке. Прошло достаточно времени, и многие вещи стабилизировались, больших закрытий предприятий не произошло, «оборонка» и смежные области заработали с утроенной энергией, потерь в зарплатах нет, и эти деньги перетекают в банки», — указывает финансовый аналитик Григорий Вахитов.

Похожей позиции придерживается финансовый аналитик Виталий Калугин: деньги кладут в банки, чтобы не держать при себе в виде наличных. Но он указывает, что примерно 85% хранят свои средства, пока те резко не понадобятся, либо сроки составляют меньше года. Также эксперт указывает на неоднозначность структуры вкладов.

«По поводу того, что объем стал больше — структура средств такова, что идет сильный перекос в сторону состоятельных граждан. В целом по стране везде так наблюдается, что треть вкладов и денег в банках держит узкая прослойка населения. В целом деньги появились, и люди их несут в банк. Правда, на этом фоне я получал информацию о повышенном снятии наличных. Как это сочетается, я не понимаю, тут какие-то расхождения в статистике», — указывает В. Калугин.

Г. Вахитов отметил, что вкладам «помогла» неоднозначная ситуация на фондовой бирже: люди боятся инвестировать в ценные бумаги.

«В условиях турбулентности, в том числе на фондовых площадках, память людей еще находится в весне прошлого года. Никто не отменял того, что произошло тогда. Соответственно, прихода на фондовый рынок для сбережений сейчас ждать не нужно. Есть лишь так называемые остающиеся дивиденды и подобные явления. Те деньги, которые уже и так там», — уточнил он.

Эксперт отметил, что прошлогодний резкий рост ключевой ставки Банка России до 20% и постепенное ее ослабление лишь косвенно повлияли на положительную динамику вкладов в данном контексте. Тогда стояла задача сохранить банковскую систему, чтобы люди не начали массово забирать из нее деньги, то есть «сохранить, а не привлечь». Уже после люди увидели, что банки «выстояли», и понесли туда свои средства.

Аналитик ожидает, что рынок вкладов продолжит расти в ближайшее время. Во многом это связано с тем, что примерно два года инвесторы побоятся крупно вкладываться в ценные бумаги. Лишь когда желание получить большую доходность, которую может дать биржа, начнет доминировать над желанием спокойствия, которое обеспечивают вклады, ситуация изменится.

С такой характеристикой вкладов согласен и В. Калугин, отмечая систему регулирования этой сферы.

«Конечно, это надежно. Банки сейчас находятся под четким неусыпным контролем. Да еще и концентрированы: 75-85% системы держит десяток банков. Поэтому вклады абсолютно стабильны, нет сомнений. В некоторых организациях доходность достигает 7,5%-8%», — подчеркнул аналитик.

В итоге за минувший год банковские вклады показали себя как надежный финансовый инструмент. Они не дают гарантий, что человек обгонит инфляцию и приумножит свои деньги, но создают уверенность, что вкладчик их не потеряет. В ближайшее время, пока биржу «трясет», ситуация будет оставаться прежней.

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