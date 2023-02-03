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Портфель пассивов физических лиц в УБРиР увеличился на 18,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В 2022 году портфель пассивов физических лиц в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличился на 18,3%. Драйвером роста стали накопительные счета, чей совокупный объем вырос в два раза, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«В первом полугодии настроение населения было сберегательным: за счет высокой ставки ЦБ рынок предлагал повышенную доходность. Мы оперативно реагировали и предлагали нашим клиентам выгодные вклады и накопительные счета, причем на короткий срок. За счет того, что мы быстро перестроились и всегда были в диалоге с клиентами, мы смогли обогнать рынок, увеличив свою долю на 16%», — отметил директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Также из-за внешнеэкономических показателей клиенты в 2022 году стали активнее интересоваться альтернативными валютами. УБРиР в ответ на этот запрос предложил вклады в казахских тенге и китайских юанях.

Увеличился и объем выдачи дебетовых карт клиентам банка (на 60%). При этом оборот по ним вырос на 42%. За год клиенты увеличили свои траты: в супермаркетах — на 53%, на дом и ремонт — на 3,8%, на одежду и обувь — на 3,3%, на рестораны — на 3%.

«Успех в этом сегменте связан с оперативной переориентацией бизнеса с международных платежных систем Visa и Mastercard на НСПК. Мы запустили карту «Мир» во всех каналах. Открыть карту можно в цифровом виде в мобильном банке. Кроме того, мы расширили сеть курьерской службы. Количество доставок за прошлый год выросло в 3 раза», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.

Помимо дебетовых, выросла популярность и кредитных карт банка. В 2022 году его клиенты стали пользоваться ими чаще. Количество продаж в УБРиР увеличилось в 2,5 раза за счет сокращения продуктовой линейки, упрощения бизнес-процессов и активной работы с партнерами.

Получил развитие и мобильный банк УБРиР: количество операций в нем за 2022 году выросло в два раза, а число открытых продуктов — в 3,5 раза. Доля проникновения приложения УБРиР в клиентскую базу выросла до 77%.

Кроме этого, в прошедшем году банк провел редизайн главного экрана. Внедрил более 100 продуктовых, операционных и информационных улучшений. Эту работу высоко оценило Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report. УБРиР вошел в топ-10 рейтинга Markswebb в номинации «Ежедневный банкинг» и в топ-5 лучших мобильных банков страны в номинации «Цифровой офис».

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