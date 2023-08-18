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Максимальная ставка по сберегательным продуктам УБРиР составит 14% годовых

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по всей сберегательной линейке. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В частности, по накопительному счету клиент может получить до 14% годовых: банк повысил размер бонусной ставки до 9,5%. Она начисляется при подключении опции «Больше плюсов», тратах по картам банка от 60 тыс. руб. в месяц и перечислении зарплаты или пенсии в размере от 10 тыс. руб. По накопительному счету «Ежедневный доход» доходность также выросла, и теперь базовая ставка составляет 8% годовых. По этому продукту процент начисляется на ежедневный остаток.

Также будет выгоднее открывать и срочные вклады в УБРиР. Ставка по продуктам «Доход на максимум» (для новых клиентов) и «Правильный выбор» вырастет до 14% годовых. Повышенную доходность можно получить, оформив вклад на три года при подключении опции «Больше плюсов» и тратах на покупки по картам от 10 тыс. руб. в месяц. При этом по «Правильному выбору» на 2 п. п. повышена ставка на сроках от 91 до 390 дней и составляет 11,5% годовых при открытии вклада на сумму от 1 млн руб.

По словам управляющего директора центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаила Прилепова, банк улучшил условия по вкладам, в том числе ставки на более длинных сроках, до 13 месяцев. Он считает, что это выгодно для вкладчиков — можно зафиксировать высокую ставку и свой процентный доход.

«Сейчас есть тенденция открывать вклады на сроки от 3 до 7 месяцев. Мы понимаем, что людям важно держать деньги при себе и даем им все инструменты для того, чтобы получить выгодные условия по доходности и на длинной, и на короткой дистанции», — отметил он.

Кроме того, с сегодняшнего дня будут повышены ставки и по комплексным сберегательным продуктам. Так, ставка по «Вкладу в будущее» составит 13% годовых. Это продукт, по которому максимальный доход можно получить при одновременном заключении договора страхования жизни от партнеров банка.
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