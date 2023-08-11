УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. по всей линейке накопительных счетов в зависимости от продукта.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, по накопительному счету «Ежедневный доход» базовая ставка составит 7% годовых. Это продукт с начислением процентов на ежедневный остаток. Деньги на счете остаются в доступе 24/7.



УБРиР также улучшает условия и по «Накопительному счету». Так, бонусная ставка, которая начинает действовать при подключении опции «Больше плюсов» и совершении покупок, вырастет. Теперь при общей сумме платежей по картам УБРиР от 10 тыс. руб. можно получить максимально 8,5% годовых, от 30 тыс. руб. — 10% годовых, от 60 тыс. руб. — 12% годовых. По этому продукту проценты начисляются на минимальный остаток на счете за месяц.



«Мы внимательно следим за экономической ситуацией и оперативно реагируем на изменения, чтобы и дальше предлагать нашим клиентам выгодные условия по продуктам», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса и привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.



Накопительные счета можно открыть в интернет-банке и в мобильном приложении УБРиР.