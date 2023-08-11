УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:00

УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. по всей линейке накопительных счетов в зависимости от продукта.

Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, по накопительному счету «Ежедневный доход» базовая ставка составит 7% годовых. Это продукт с начислением процентов на ежедневный остаток. Деньги на счете остаются в доступе 24/7.

УБРиР также улучшает условия и по «Накопительному счету». Так, бонусная ставка, которая начинает действовать при подключении опции «Больше плюсов» и совершении покупок, вырастет. Теперь при общей сумме платежей по картам УБРиР от 10 тыс. руб. можно получить максимально 8,5% годовых, от 30 тыс. руб. — 10% годовых, от 60 тыс. руб. — 12% годовых. По этому продукту проценты начисляются на минимальный остаток на счете за месяц.

«Мы внимательно следим за экономической ситуацией и оперативно реагируем на изменения, чтобы и дальше предлагать нашим клиентам выгодные условия по продуктам», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса и привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Накопительные счета можно открыть в интернет-банке и в мобильном приложении УБРиР.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.08.2023 УБРиР до 10% увеличил максимальную доходность по накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную доходность ...

24.01.2022 УБРиР повысил ставки по накопительным счетам на 0,5 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. С 24 января Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по ...

15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...

13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...

29.06.2021 УБРиР увеличил доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (468)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18