УБРиР до 10% увеличил максимальную доходность по накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную доходность накопительных счетов до 10% годовых. В среднем ставки выросли на 1,5-2% в зависимости от продукта, сообщает пресс-служба финансовой организации.



По «Ежедневному доходу» теперь максимально можно получить 6% годовых, а по «Накопительному счету» с опцией «Больше плюсов» изменилась бонусная ставка за покупки от 60 тыс. руб. С 3,5% она выросла до 5%. В итоге по этому продукту можно получить до 10% годовых.



По словам управляющего директора центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгения Вяткина, линейка накопительных счетов разработана с учетом клиентских потребностей и разных финансовых сценариев.



«Деньгами можно пользоваться свободно и самим управлять своим доходом. «Накопительный счет» будет интересен тем, кто активно оплачивает покупки картами и имеет в банке зарплатный проект. Именно этот продукт чаще всего оформляют наши клиенты. При этом в июле мы ввели новый накопительный счет «Ежедневный доход», по которому проценты начисляются на ежедневный остаток. К нему также проявляется интерес за счет простоты и понятности его условий», — рассказал Евгений Вяткин.



Все накопительные счета УБРиР можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении.