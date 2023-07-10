УБРиР до 10% увеличил максимальную доходность по накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил в свою линейку сберегательных ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...13.10.2021 УБРиР увеличил доходность по накопительным счетам до 7,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по накопительным счетам. ...29.06.2021 УБРиР увеличил доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и ...