УБРиР включил в подписку «Доход+» все бонусы действовавшей ранее опции «Больше плюсов»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) включил в подписку «Доход+» все бонусы действовавшей ранее опции «Больше плюсов», сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Руководитель блока привлечения пассивов департамента розничного бизнеса УБРиР Татьяна Золотухина рассказала, что ранее «Опция «Больше плюсов» повышала доходность только по онлайн-вкладам и счетам. Но сегодня УБРиР предлагает более универсальный продукт. Теперь по подписке «Доход+» действует повышенный кешбэк от партнеров в разделе «Кешбэк и скидки».



«Все, кто пользовался опцией «Больше плюсов», уже сейчас бесшовно переведены на «Доход+» и первыми смогли воспользоваться расширенными возможностями подписки», Как действует подписка? Например, у вас открыт вклад на 300 тыс. рублей и на такую же сумму накопительный счет. Каждый месяц вы получаете зарплату на карту УБРиР и тратите по ней на покупки 30 тыс. руб. Таким образом, к базовой ставке по вкладу вы получите бонус +2%, а к накопительному счету +12,0%. Плюс можно получить повышенный кешбэк от партнеров, который начисляется живыми деньгами на карточный счет 20 числа следующего месяца. При таких исходных данных вы получите дополнительный доход к базовым процентам по продуктам 3 тыс. 450 руб., заплатив за подписку 299 руб.», — рассказал Т. Золотухина.



Она также уточнила, что списание комиссии происходит каждый месяц в день подключения подписки с выбранного карточного счета. Подписка дает начисление бонусных процентных ставок по вкладам и накопительным счетам (в зависимости от суммы покупок по карте). Бонусная ставка начисляется на остаток на накопительном счете до 1 млн руб.