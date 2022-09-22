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Вчера, 11:43

УБРиР предлагает новым клиентам накопительный счет с повышенной промо-ставкой 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) возобновляет открытие накопительного счета «Промо» со ставкой 15,5% годовых. Промо-период начинается с даты первого поступления средств на первый открытый накопительный счет «Промо», сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Повышенная ставка по счету действует в течение всего промо-периода — первых трех месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) на сумму до 1 млн руб. включительно.

Открыть счет можно на любую сумму в интернет-банке или мобильном приложении, а внести или снять деньги — в любой момент. Проценты по накопительному счету «Промо» банк начисляет на наименьший остаток на счете за месяц, выплачивает в последний день календарного месяца на накопительный счет.

Накопительный счет «Промо» действует неограниченный период времени, ставка по окончании промо-периода составит 4,5% годовых. Ограничений по количеству счетов на одного клиента нет, но повышенная ставка 15,5% действует только для первого открытого счета.
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