УБРиР увеличил ставку до 16,5% годовых на первые два месяца по накопительному счету «Промо» для новых клиентов

УрбК, Екатеринбург, 18.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 16 апреля увеличил ставку до 16,5% годовых на первые два месяца по накопительному счету «Промо» для новых клиентов. Кроме этого, в линейке продуктов банка появился вклад «Весенний процент» для действующих клиентов, сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.



Так, накопительный счет «Промо» для новых клиентов можно открыть в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР. Снятие и пополнение средств возможно без ограничений. Срок действия счета не ограничен, поэтому после окончания промо-периода он продолжит приносить выгоду — базовая ставка в последующий период составит 4,5% годовых. Для уже действующих клиентов допускается только базовая ставка.



Для открытия вклада «Весенний процент» на счет необходимо внести 1 тыс. руб. при оформлении через интернет-банк или 50 тыс. руб., если заявка подана в отделении. Процентный доход до 16,7% годовых выплачивается каждые 30 дней удобным для клиента способом. Срок вклада составляет 90 дней. Открытие вклада доступно до 17 мая 2024 года включительно.



Полные условия открытия вкладов указаны на сайте банка.