УБРиР повышает бонусные ставки для пользователей опции «Больше плюсов»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает бонусные ставки по «Накопительному счету» для пользователей опции «Больше плюсов». Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов сообщил, что с сегодняшнего дня в рамках опции «Больше плюсов» суммарный процент по накопительному счету составит 13% при покупках от 10 тыс. руб. в месяц, а при покупках на сумму от 30 тыс. руб. — 14,5% годовых.



«Напомню, что максимальная доходность по «накопительному счету» составляет 16% годовых при совершении покупок с карты УБРиР на сумму от 60 тыс. руб. и зачислении заработной платы или пенсии», — подчеркнул Михаил Прилепов, напомнив, что счета можно открыть в интернет-банке и мобильном приложении УБРиР.



Стоимость подключения опции «Больше плюсов» с 1 марта 2024 года составит 199 руб. в месяц.