УБРиР повышает бонусные ставки для пользователей опции «Больше плюсов»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по вкладам и ...18.08.2023 УБРиР с 18 августа повысил доходность накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 18 августа поднял ставки на 1-2 п.п. ...31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...15.11.2021 УБРиР повышает максимальную доходность по накопительным счетам до 8,5% годовых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. С 15 ноября Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по ...