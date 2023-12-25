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УБРиР повышает бонусные ставки для пользователей опции «Больше плюсов»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает бонусные ставки по «Накопительному счету» для пользователей опции «Больше плюсов». Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов сообщил, что с сегодняшнего дня в рамках опции «Больше плюсов» суммарный процент по накопительному счету составит 13% при покупках от 10 тыс. руб. в месяц, а при покупках на сумму от 30 тыс. руб. — 14,5% годовых.

«Напомню, что максимальная доходность по «накопительному счету» составляет 16% годовых при совершении покупок с карты УБРиР на сумму от 60 тыс. руб. и зачислении заработной платы или пенсии», — подчеркнул Михаил Прилепов, напомнив, что счета можно открыть в интернет-банке и мобильном приложении УБРиР.

Стоимость подключения опции «Больше плюсов» с 1 марта 2024 года составит 199 руб. в месяц.
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