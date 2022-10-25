УБРиР улучшил условия по вкладу «Правильный выбор»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладу «Правильный выбор». Доходность выросла на 0,5-0,75 п. п. в зависимости от срока, на который клиент размещает средства, и максимально достигает 9,5% годовых.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, при открытии вклада «Правильный выбор» на три месяца клиент может получить до 8,05% годовых, на шесть месяцев — до 8,4% годовых, а если на год — до 8,9% годовых. Если открыть этот вклад на три года с капитализацией процентов, подключить опцию «Больше плюсов» и оплачивать покупки картами УБРиР минимум на 10 тыс. руб. в месяц, доход составит 9,5% годовых.



По словам управляющего директора центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгения Вяткина, «Правильный выбор» является одним из самых популярных вкладов у клиентов банка: его открывает каждый третий вкладчик.



«Продукт удобен тем, что позволяет осуществить практически любой сберегательный сценарий. Вы можете разместить деньги и на короткий срок, например, для того, чтобы накопить на поездку, и на более длительное время, например, для покупки дома или машины», — отметил он.



Помимо этого, УБРиР расширил период свободного пополнения по вкладу «Правильный выбор» до 90 дней со дня открытия. Оформить продукт можно в офисах, в интернет-банке и в мобильном приложении.



Отмечается, что в сберегательной линейке УБРиР есть вклады с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. По этим продуктам банк также повысил ставки. Теперь доход по срочному вкладу «Инвестиционный» сроком 390 дней составляет 9,15% годовых, а по вкладу «В будущее» — 9,25% годовых.