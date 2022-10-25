УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:04

УБРиР улучшил условия по вкладу «Правильный выбор»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладу «Правильный выбор». Доходность выросла на 0,5-0,75 п. п. в зависимости от срока, на который клиент размещает средства, и максимально достигает 9,5% годовых.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, при открытии вклада «Правильный выбор» на три месяца клиент может получить до 8,05% годовых, на шесть месяцев — до 8,4% годовых, а если на год — до 8,9% годовых. Если открыть этот вклад на три года с капитализацией процентов, подключить опцию «Больше плюсов» и оплачивать покупки картами УБРиР минимум на 10 тыс. руб. в месяц, доход составит 9,5% годовых.

По словам управляющего директора центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгения Вяткина, «Правильный выбор» является одним из самых популярных вкладов у клиентов банка: его открывает каждый третий вкладчик.

«Продукт удобен тем, что позволяет осуществить практически любой сберегательный сценарий. Вы можете разместить деньги и на короткий срок, например, для того, чтобы накопить на поездку, и на более длительное время, например, для покупки дома или машины», — отметил он.

Помимо этого, УБРиР расширил период свободного пополнения по вкладу «Правильный выбор» до 90 дней со дня открытия. Оформить продукт можно в офисах, в интернет-банке и в мобильном приложении.

Отмечается, что в сберегательной линейке УБРиР есть вклады с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. По этим продуктам банк также повысил ставки. Теперь доход по срочному вкладу «Инвестиционный» сроком 390 дней составляет 9,15% годовых, а по вкладу «В будущее» — 9,25% годовых.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...

18.05.2022 УБРиР расширил возможности своих сберегательных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия некоторых ...

02.03.2022 УБРиР повысил ставки по вкладам и изменил условия для накопительных счетов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладам в рублях и ...

25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...

16.02.2022 Ставка по вкладам новой линейки от УБРиР будет выше 10%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил линейку вкладов. Теперь ...

Популярные новости
17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (208)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18