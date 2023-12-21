Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении на 26%, до 1,5 трлн руб., заявил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной итогам состоянии банковского сектора Свердловской области в 2023 и 2024 годах.



По его словам, спрос на кредиты был обусловлен, с одной стороны, восстановлением деловой активности, с другой — замещением внешних заимствований.



Объем кредитов, выданных малому бизнесу на Среднем Урале в 2023 году, вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом, превысив 360 млрд руб. С. Коровин отметил, что такой показатель был достигнут в том числе благодаря одной очень крупной сделке, состоявшейся в прошедшем году, но и без нее рост кредитного портфеля МСБ составил бы более 20%.



Портфель потребительских кредитов, выданных свердловчанам в 2023 году, вырос на 14%, до 453 млрд руб. Ипотечный портфель увеличился на 34%, до 564 млрд руб.



«В целом за год кредитные организации выдали населению Свердловской области новых ипотечных кредитов на общую сумму 256 млрд руб. Нужно сказать, что это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений», — подчеркнул спикер.