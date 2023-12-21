Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении ...Вчера, 15:01 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на ...Вчера, 15:00 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...21.12.2023 Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области, по данным на 1 ноября 2023 года, кредитный портфель ...05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...