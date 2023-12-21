УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:00

Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении на 26%, до 1,5 трлн руб., заявил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной итогам состоянии банковского сектора Свердловской области в 2023 и 2024 годах.

По его словам, спрос на кредиты был обусловлен, с одной стороны, восстановлением деловой активности, с другой — замещением внешних заимствований.

Объем кредитов, выданных малому бизнесу на Среднем Урале в 2023 году, вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом, превысив 360 млрд руб. С. Коровин отметил, что такой показатель был достигнут в том числе благодаря одной очень крупной сделке, состоявшейся в прошедшем году, но и без нее рост кредитного портфеля МСБ составил бы более 20%.

Портфель потребительских кредитов, выданных свердловчанам в 2023 году, вырос на 14%, до 453 млрд руб. Ипотечный портфель увеличился на 34%, до 564 млрд руб.

«В целом за год кредитные организации выдали населению Свердловской области новых ипотечных кредитов на общую сумму 256 млрд руб. Нужно сказать, что это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений», — подчеркнул спикер.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 11:25 Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении ...

Вчера, 15:01 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%

В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на ...

Вчера, 15:00 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...

21.12.2023 Закредитованность свердловского бизнеса за год увеличилась на 33%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области, по данным на 1 ноября 2023 года, кредитный портфель ...

05.05.2023 За март жители Свердловской области оформили ипотечные кредиты на 18,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (115)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18