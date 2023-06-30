В 2023 году на одного свердловчанина приходилось в среднем 3,1 банковских карт

Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении на 26%, до 1,5 трлн руб., ...Сегодня, 11:25 Кредитный портфель крупного бизнеса в Свердловской области в 2023 году вырос на 26%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Кредитный портфель свердловского крупного бизнеса в 2023 году вырос в годовом измерении ...30.06.2023 На Среднем Урале сумма операций с помощью банковских карт превысила 1 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В январе-марте 2023 года жители Свердловской области совершили при помощи банковских ...07.06.2023 Число выпущенных в России банковских карт превысило 400 млн штук
УрБК, Москва, 07.06.2023. По итогам I квартала 2023 года в России у физических лиц насчитывается более 400 млн активных ...03.04.2023 Свердловская область достигла рекордных показателей по числу безналичных операций по банковским картам
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. За 2022 год жители Свердловской области совершили в интернете 595 млн операций на 2 ...