В 2023 году на одного свердловчанина приходилось в среднем 3,1 банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В среднем в 2023 году на одного свердловчанина приходилось 3,1 банковских карт, сообщил заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам состоянии банковского сектора Свердловской области в 2023 году.



Количество выпущенных на территории Свердловской области банковских карт увеличилось в течение 2023 года на 1 млн штук, до 13 млн карт. «По этому показателю мы являемся лидерами, наряду с Тюменской областью, среди регионов УрФО», — подчеркнул спикер.



За 9 месяцев 2023 года держатели карт на территории Свердловской области провели 1,8 млрд операций на общую сумму 3,4 трлн руб. Эти показатели превышают показатели 2022 года, по количеству — на 11%, по сумме — на 14%. 98% из них составили расчеты и переводы, 2% — снятие наличных. В среднем, за один раз свердловчане снимали порядка 17 тыс. руб., в 2023 году эта сумма увеличилась на 3 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом.



Общий объем средств свердловчан, хранящихся в банках (без учета эскроу-счетов) в прошлом году вырос на 22% в годовом измерении, достигнув 1,1 трлн руб.