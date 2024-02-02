Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на 64%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него в списке по объему выданных кредитов расположились Москва (2,6 трлн руб.), Московская область (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб.) и Краснодарский край (894,6 млрд руб.).



В 2023 году в Свердловской области было выдано 2,33 млн кредитов, что на 48% больше показателя предыдущего года. Их средний чек составил 315 тыс. руб. (+11%).



Согласно данным ОКБ, доля ипотечных кредитов в общей совокупности кредитных денежных средств в России за последние пять лет увеличилась на 10%, а доля кредитов наличными за тот же срок снизилась на 13%. В 2023 году ипотека заняла 46% объемов рынка кредитования, кредиты наличными — 33%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 4%, POS-кредиты — 2%.