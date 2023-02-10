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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 17.03.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ее на прежнем уровне. В декабре и феврале регулятор также сохранил ее.

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