Аналитики прогнозируют снижение продаж на авторынке РФ на 15-25%

УрБК, Москва, 09.01.2025. Российские автодилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%, пишет ТАСС. ...05.04.2024 «Автостат»: В 2024 году объем продаж новых автомобилей в России может достигнуть 1,75 млн штук
УрБК, Москва, 05.04.2024. Эксперты агентства «Автостат» обновили свой прогноз развития российского авторынка в 2024 ...18.01.2024 Доля китайских брендов на авторынке РФ составляет 50%
УрБК, Москва, 18.01.2024. Доля автомобилей китайского производства на российском авторынке составляет 50%, пишет ТАСС, ...26.09.2019 PwC прогнозирует снижение продаж новых легковых машин в РФ в 2019 году на 2%
УрБК, Москва, 26.09.2019. Согласно прогнозам консалтинговой компании PwC, в России в 2019 году ожидается снижение ...16.02.2016 PwC: В 2016 году продажи на авторынке РФ сократятся на 14%
УрБК, Москва, 16.02.2016. В 2016 году продажи легковых автомобилей на рынке России сократятся на 14% (до 1,1 млн ...