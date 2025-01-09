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Вчера, 12:34

Аналитики прогнозируют снижение продаж на авторынке РФ на 15-25%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует, что в базовом сценарии продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году сократятся на 15% (до 1,45 млн единиц) по сравнению с прошлым годом. При негативном сценарии рынок сократится на 25% (до 1,3 млн машин). Об этом заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин, пишет ТАСС.

По его словам, рынок автомобилей с пробегом может сократиться на 5% (при базовом сценарии; до 6,5 млн штук) или на 15% (при негативном; до 6 млн).

А. Подщеколдин полагает, что в текущем году динамику продаж на авторынке будут определять утилизационный сбор, курс рубля и кредитная ставка.
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