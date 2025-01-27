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Вчера, 14:27

Число нераспроданных автомобилей в РФ за год выросло почти в два раза

УрБК, Москва, 31.01.2025. Число нераспроданных автомобилей на складах в России за год выросло почти в два раза — с 400 до 700 тыс. Около половины таких машин были произведены в России, остальное — импорт, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Аналитики считают, что из-за затоваривания рынка автомобилей в РФ дилеры могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Как ранее писал УрБК, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозирует, что в базовом сценарии продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году сократятся на 15% (до 1,45 млн единиц) по сравнению с прошлым годом. При негативном сценарии рынок сократится на 25% (до 1,3 млн машин).
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