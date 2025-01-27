Число нераспроданных автомобилей в РФ за год выросло почти в два раза

Материалы по теме

Аналитики прогнозируют снижение продаж на авторынке РФ на 15-25%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует, что в базовом сценарии ...

Объем рынка импортных легковых машин сократился на 6% в 2021 году

УрБК, Москва, 08.02.2022. Импорт легковых автомобилей в 2021 году увеличился на 39,4%, до 338,9 тыс. штук. Об этом ...

В 2020 году продажи новых легковых машин в РФ могут снизиться на 30%

УрБК, Москва, 29.04.2020. В 2020 году снижение российского рынка новых легковых машин в России в стрессовом сценарии ...

Импорт легковых автомобилей в РФ в 2015 году сократился вдвое

УрБК, Москва, 05.02.2016. Импорт легковых автомобилей в РФ в 2015 году сократился вдвое по сравнению с 2014 годом — до ...

АЕБ ожидает снижения продаж автомобилей в России на четверть

УрБК, Москва, 15.01.2015. В России в 2015 году ожидается падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих ...