Последствия обвала продаж на рынке новостроек

Из-за резкого снижения спроса и увеличения предложения многие квартиры останутся без покупателя ...

В августе в новостройках Екатеринбурга квартиры подорожали на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге средняя цена предложения на первичном рынке жилья с начала августа ...