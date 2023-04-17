50 тысяч квартир

Объем предложения квартир в екатеринбургских новостройках находится на историческом максимуме ...

Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум

Число нереализованных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга обновило исторический максимум. Об этом написал ...