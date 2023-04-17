50 тысяч квартир

В Екатеринбурге отмечается аномально высокая активность застройщиков. Девелоперы выводят на рынок новые объекты намного быстрее, чем продают старые. Число непроданных квартир непрерывно обновляет максимальные уровни. В результате имеющийся на рынке спрос «распыляется» среди большого числа различных объектов. Это грозит тем, что многие застройщики в среднесрочной перспективе не смогут выполнить планы продаж.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в середине 2023 года число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч, что является новым историческим максимумом. Текущий показатель почти на 70% выше зафиксированного в июне 2022 года. При этом лишь 2,6 тыс. квартир из 50 тыс. непроданных сданы в эксплуатацию. Остальные находятся на разных стадиях строительства.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
подтвердил, что рынок жилья Екатеринбурга переживает бум новостроек.
«Рост предложения происходит, как за счет запуска новых очередей, так и благодаря выходу на рынок новых проектов», — отметил М. Хорьков.
Еще один индикатор, который рассчитывает УПН, также свидетельствует о росте активности уральских застройщиков. Число работающих башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов Екатеринбурга, за II квартал 2023 года увеличилось на восемь штук (до 157 единиц), или на 5%. Напомним, что за I квартал текущего года показатель вырос на девять единиц, или на 6%.
Резкий рост объема предложения за последний год связан с инертностью рынка жилья. Сейчас Екатеринбург пожинает плоды бурного роста спроса на квартиры в 2020-2021 годах, когда из-за льготной ипотеки и низкой ключевой ставки на рынке отмечались высокие продажи. Это стимулировало застройщиков ускорять запуск новых девелоперских проектов.
«Девелоперские проекты обычно имеют цикл в несколько лет, поэтому на рынок продолжает выходить жилье, которое проектировалось и строилось с учетом спроса на объекты в 2020-2021 годы», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Еще одна причина роста предложения — усиление конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга. В последние годы на нем появилось
немало новых игроков, в том числе федеральных компаний. Город привлекает девелоперов своим емким рынком и хорошей динамикой продаж.
Аналитики УПН пока не видят предпосылок для сокращения объема предложения в новостройках.
«Процесс активного пополнения рынка новыми объектами еще не завершен, и мы ожидаем дальнейшего роста конкуренции», — рассказали в УПН.
Рано или поздно это приведет к серьезным проблемам для екатеринбургских застройщиков. Сейчас они чувствуют себя комфортно из-за хороших темпов продаж.
Напомним, что число сделок купли-продажи на первичном рынке жилья Екатеринбурга к середине 2023 года вернулось
к пиковым показателям 2021 года. Это связано с действием льготных ипотечных программ (в том числе «Семейной ипотеки») и расширением рыночного ассортимента. Также хорошую динамику продаж поддерживает стабильная общеэкономическая ситуация в стране.
Несмотря на высокую активность покупателей, дисбаланс спроса и предложения на рынке постепенно усиливается. Застройщики в таких условиях будут вынуждены активнее стимулировать интерес к своим объектам с помощью различных скидок и акций. В противном случае их квартиры рискуют оказаться невостребованными.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney