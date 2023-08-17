В ожидании ценовой коррекции

Квартир в новостройках хватит на 2,5 года

В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...