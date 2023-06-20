Проиграли Китаю в поле

После ухода европейских производителей сельскохозяйственной техники из РФ в федеральных органах власти заговорили о высвободившихся нишах, которые могут занять отечественные производители. Но радость российских производственников была недолгой: за полтора года рынок страны оказался заполнен китайскими машиностроителями.Негативные тенденции для отечественной отрасли были озвучены 3 октября 2023 года на Х Российском агротехническом форуме президентом Ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным. По его словам, за восемь месяцев 2023 года рынок увеличился в денежном выражении на 41%, но российское производство — только на 24%, что меньше темпов роста рынка (статистика взята из данных пресс-службы «Росспецмаша»). При этом доля отечественных производителей на внутреннем рынке сократилась с 61% в начале 2023 года до 53,2% в августе. В стратегических планах производителей были заявлены показатели в 80%, но они, очевидно, достигнуты не будут.Одновременно объем импортируемой техники подскочил на 63%. Лидирующее место в поставках занимает Китай. В самой Ассоциации назвали несколько причин проигрыша машиностроителям из КНР. Условия для производства, как полагают в «Росспецмаше», в Китае выгоднее. В частности, средняя налоговая нагрузка в Поднебесной составляет 20%, в России — 47,7%, средняя стоимость кредита в КНР — 0,05%, в РФ — 12%. Свою роль играет и низкий уровень таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка.Кроме того, в Ассоциации считают, что российским предприятиям приходится закупать по высокой цене металл и комплектующие. Давление на производителей оказывают дорожающие услуги по перевозке и поставке электроэнергии.«Мы готовы закрыть потребности рынка в гидравлике на 100%, однако подшипник у нас дороже на 50%, чем в Китае, металл на 70% дороже, чем в Китае. Мы заранее проигрываем в ситуации, когда производитель оборудования всегда может выбрать более привлекательный аналог из Китая», — заявил на форуме председатель совета директоров екатеринбургского АО «Пневмостроймашина» (Екатеринбург) Анатолий Павлов.При этом уровень господдержки российских производителей в 2023 году был сокращен в четыре раза в сравнении с 2022 годом, до 2 млрд руб. (в Минпромторге уточняют, что эта сумма была увеличена до 3,2 млрд руб. — прим. ред.). В таких условиях, как заявили в Ассоциации, китайские машиностроители могут вести агрессивную ценовую политику, реализуя продукцию даже за гранью рентабельности.Еще одна проблема для отрасли — это запредельно низкие цены на сельхозпродукцию, которые серьезно повлияли на темпы модернизации отечественного АПК. Если в прошлом году у аграриев были логистические проблемы с экспортом зерна, то в текущем году к этому прибавилось падение мировых цен на рынке. Кроме того, с 1 октября 2023 года правительство ввело экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, что также негативно отразится на доходах сельхозпроизводителей, а значит, и темпах модернизации парка.По итогам самого форума было заявлено несколько тезисов для поддержки отечественных сельхозпроизводителей: увеличение финансирования господдержки до 15 млрд руб. в год в период до 2030 года, предоставление льготных кредитов со ставкой 0-1% аграриям и машиностроителям и еще ряд мер для поддержки сельхозпроизводителей.«Лучшая поддержка — это богатый фермер. Он рублем проголосует за достойного», — заявил генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Александр Исаков.Представители Минпромторга, присутствовавшие на форуме, предложения, касающиеся дополнительного финансирования, приняли сдержанно. В ведомстве рекомендовали участникам отрасли обратиться к другим мерам поддержки. Тем более что помимо отечественных производителей сельхозтехники в очереди за субсидиями стоят представители других не менее важных для экономики отраслей.