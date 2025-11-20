Российские производители дорожной техники сократили отгрузки на 41%

УрБК, Москва, 20.11.2025. Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе–сентябре 2025 года сократили отгрузки на внутренний рынок на 41%, до 32,4 млрд руб. в годовом выражении. Об этом говорится в статистике ассоциации «Росспецмаш», пишут «Ведомости».

Ассоциация фиксирует снижение отгрузок по большинству наименований техники. Поставки отечественных телескопических погрузчиков упали на 86% в годовом выражении, кранов-трубоукладчиков — на 71%, катков — на 68%, гусеничных бульдозеров — на 57%, автокранов — на 50% и т. д. Исключением стали краны-манипуляторы и экскаваторы-погрузчики, отгрузка которых за январь–сентябрь выросла в годовом выражении на 24 и 38% соответственно.

При этом за I полугодие 2025 года отгрузки проседали год к году еще сильнее — на 45%, до 21,1 млрд руб.

Из данных «Росспецмаша» следует, что сокращение отгрузок российской ДСТ на внутренний рынок продолжается уже второй год подряд. Так, в 2024 году показатель снизился на 15%, до 75,8 млрд руб., в 2023 году выпуск отечественной ДСТ на рынок страны вырос на 19%, до 89,2 млрд руб.

Основными проблемами для рынка ДСТ остаются ключевая ставка ЦБ, которую в «Росспецмаше» называют «запредельной», несмотря на ее снижение с 21 до 16,5% в 2025 году; спад в строительстве и китайские конкуренты, чья техника с затоваренных складов продается по ценам до 40% ниже российских аналогов. Переломить этот тренд без заградительных мер, защищающих отечественных производителей, не получится, считают эксперты.

В качестве антикризисной меры «Росспецмаш» предлагает применить тарифные меры в отношении импортной техники для защиты внутреннего рынка и просит оказать финансовую поддержку заказчикам ДСТ (строительным, добывающим, коммунальным и другим предприятиям, а также самим производителям ДСТ) через льготные кредиты, налоговые льготы, внедрение значительных предоплат по госконтрактам.