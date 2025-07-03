УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:23

Продажи дорожно-строительной техники в РФ за пять месяцев снизились более чем на 40%

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) в РФ за пять месяцев 2025 года снизились на 41,3% в годовом выражении, до 18,4 млрд руб. Падение рынка ускорилось на 4,7% по сравнению с первым кварталом года. Такие данные приводит «Росспецмаш», пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов, причинами падения рынка ДСТ является завершение крупных дорожных и жилищных проектов и высокая ключевая ставка. Кроме того, проблемой для российских производителей является экспансия техники из Китая.

Отгрузки техники за пять месяцев года снизились почти по всем позициям, продолжает ухудшаться ситуация с затовариванием. Также на рынок оказывают давление лизинговые компании, предоставляющие подержанную технику.

При этом, согласно прогнозам экспертов, дальнейшего сильного падения не предполагается, так как техника должна обновляться. Кроме того, аналитики отмечают, что на 2027-2028 годы намечено значительное увеличение финансирования инфраструктурных проектов, в связи с чем рынок снова должен подрасти.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2025 Продажи мороженого в России за год снизились на 6-11%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи мороженого в натуральном выражении в России в июне снизились на 6% год к году и на ...

29.05.2025 В России продажи холодильников в I квартале снизились на 10%

УрБК, Москва, 29.05.2025. В России продажи холодильников в I квартале текущего года упали на 10% год к году, до 614 ...

30.04.2025 Продажи дорожно-строительной техники в России в I квартале снизились на 30%

УрБК, Москва, 30.04.2025. Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России в I квартале снизились на 30% по ...

07.11.2022 Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%

УрБК, Москва, 07.11.2022. В России продажи ноутбуков в III квартале упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом ...

31.07.2015 Продажи бытовой техники в России в 2015 году упали на треть

УрБК, Москва, 31.07.2015. Продажи бытовой техники в России по итогам первого полугодия 2015 года снизились на 35%, ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (253)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18