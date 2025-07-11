УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:52

Продажи отечественной дорожно-строительной техники в первом полугодии снизились на 45%

УрБК, Москва, 12.08.2025. Продажи отечественной дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в первом полугодии снизились 45,4% год к году и составили 21,1 млрд руб. Такие данные приводит ассоциация «Росспецмаш», пишет «Коммерсантъ».

Непосредственно в июне продажи российской техники снизились на 62,9% год к году, до 2,7 млрд руб., что стало худшим результатом с начала года. Продажи импортной техники в первом полугодии упали на 25-30% год к году.

В целом по рынку рост отметился только в сегменте кранов-манипуляторов — на 44%. При этом падение продаж автокранов в количественном выражении составило 54%, кранов-трубоукладчиков продали меньше на 69%, телескопических погрузчиков — на 86%, фронтальных погрузчиков — на 50%, автогрейдеров — на 50%, гусеничных бульдозеров — на 52%, экскаваторов-погрузчиков — на 10%, катков — на 78%, мини-погрузчиков — на 18%, экскаваторов — на 1%.

Продолжающееся падение рынка эксперты связывают с высокой ставкой, установленной регулятором, завершением крупных строительных проектов и затовариванием, которое может усугубится резким ростом импорта из Китая перед ожидаемой индексацией утильсбора.

Выход аналитики видят в предоставлении клиентам масштабной финансовой поддержки по программам обновления техники, в том числе путем предоставления им налоговых льгот и льготных кредитов, а также в усилении госрегулирования импорта. При этом, по их словам, предпосылок к кардинальному изменению ситуации в ближайшее время нет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2025 Продажи дорожно-строительной техники в РФ за пять месяцев снизились более чем на 40%

УрБК, Москва, 11.07.2025. Продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) в РФ за пять месяцев 2025 года ...

30.04.2025 Продажи дорожно-строительной техники в России в I квартале снизились на 30%

УрБК, Москва, 30.04.2025. Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России в I квартале снизились на 30% по ...

16.10.2024 Производство дорожных машин в России снизилось на треть

УрБК, Москва, 16.10.2024. Заводы строительно-дорожного машиностроения в августе отгрузили на российский рынок продукции ...

07.11.2022 Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%

УрБК, Москва, 07.11.2022. В России продажи ноутбуков в III квартале упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом ...

31.07.2015 Продажи бытовой техники в России в 2015 году упали на треть

Продажи бытовой техники в России по итогам первого полугодия 2015 года снизились на 35%, пишет газета «Ведомости» со ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18