Максим Спасский о последствиях доминирования китайского автопрома

Секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский



Фото предоставлено Максимом Спасским

Тема китайских автомобилей стала актуальна в 2023 году, когда практически все американские, европейские, корейские и японские бренды покинули Россию или начали собираться на выход.Слом в сознании покупателей практически произошел одномоментно весной-летом этого года. Владельцы престижных автомобилей вдруг осознали, что сервис и запчасти будут стоить как крыло самолета, и задумались об альтернативе.Альтернативы, оказалось, нет. Остался один китайский автопром. Мозг человека устроен очень просто: он сам находит плюсы в китайских авто, которые он может купить в моменте. Для людей со скромным бюджетом это Chery и Haval, для людей с деньгами — премиальные китайские «электрички».Еще недавно мы дружно, хором ругали и с пренебрежением отзывались о качестве китайских машин — сегодня с широко открытыми глазами хвалим их технологии.Правду говорят психологи, что от любви до ненависти один шаг, так же как от ненависти до любви. При этом китайские автомобили покоряли российский авторынок не одно десятилетие и показывали при этом не очень выдающиеся результаты.Меня реально тревожат быстрые темпы роста доли китайских автомобилей, мы опять наступаем на те же грабли, когда отдали важную отрасль экономики страны зарубежным производителям. Так было с автомобилями и самолетами. Теперь российского на 100% нет ни там и ни там. Это очень грустно.Мы еще не раз вспомним корейские и немецкие авто добрыми словами, пересаживаясь на китайский автопром. Жизнь — простая штука, а поведение людей в бизнесе предсказуемо. Не зря во всем мире борются с картелями и монополиями, и только мы в России идем своей особой дорогой.Поздно бояться доминирования китайских автопроизводителей на российском рынке. Это уже произошло в 2023 году, когда доля продаваемых автомобилей из Поднебесной перевалила за 50%. Теперь придется разбираться с последствиями.Российский предприниматель старается решать проблемы по мере их поступления. Отсутствие четкой государственной политики, когда вначале в угоду европейским, а теперь и китайским брендам отдана одна из знаковых отраслей экономики, кроме огорчения не вызывает ничего.Скоро начнет падать качество китайских машин, поставляемых в Россию, потому что они начнут их делать специально под наш рынок, оптимизируя издержки. Им ведь не надо будет думать о репутации в условиях отсутствия конкуренции.Сегодня крупным продавцам китайских автомобилей в России надо обучать своих топ-менеджеров ведению бизнеса с китайскими компаниями. Наступают тяжелые времена, когда российский автобизнес столкнется с суровой реальностью. Сейчас перед отечественными предпринимателями стоит непростая задача — построить каналы коммуникации с китайским бизнесом на базе их китайского менталитета.Я работаю с китайскими партнерами с 2009 года и уже практически 15 лет ежедневно общаюсь с предпринимателями из Китая. В прессе очень часто можно встретить мнения экспертов, что русские, находясь на стыке цивилизаций, понимают и европейцев, и азиатов. Последние события показали, что Европу, видимо, мы понимали плохо.Наш русский авось очень помогает нам не сойти с ума в сложных жизненных ситуациях, но оно плохо работает при долгосрочном стратегическом планировании. Уже сейчас ко мне обращаются федеральные компании, которые столкнулись с проблемами в выстраивании коммуникаций с партнерами из Китая.