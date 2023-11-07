Автопараллельный завоз

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления

В течение последних трех кварталов на территорию России было ввезено по параллельному импорту 102 тыс. 395 единиц транспортных средств из числа легковых, LCV и пикапов. При этом количество таких машин составило 13% от общего объема зарегистрированных на территории РФ за отчетный период (784 тыс. 143 единицы).По данным компании «Автостат Инфо», рост объемов регистраций «параллельных» транспортных средств, который фиксировался с января по август 2023 года включительно, в сентябре сменился спадом. Относительно значения последнего летнего месяца отмечается сокращение на 13%.В сентябре лидерство среди зарегистрированных «параллельных» автомобилей осталось за Toyota (2 тыс. 273 единицы), что несколько ниже августовского значения (2 тыс. 498 единиц).На втором месте Kia — 1 тыс. 541 единица в сентябре против 2 тыс. 113 в августе. Третье место досталось Hyundai: было зарегистрировано 1 тыс. 426 машин этого бренда, ввезенных по параллельному импорту, против 1 тыс. 898 единиц в августе.Что касается модельного ряда, то первенство за Toyota Camry с показателем в 865 единиц, второе место у Kia Sportage (554 автомобиля), а на третье место пробился китайский электрокар Zeekr 001 (528 машин).Снижение объемов параллельного импорта является показательным моментом, так как ранее эксперты со ссылкой на АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») отмечали, что на долю импортных автомобилей к началу осени текущего года пришлось 55% от общего объема продаж. А в сентябре прошлого года этот показатель составлял 28%.При этом аналитики разделяли импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный). И на первый, то есть импорт китайских автопроизводителей, пришлось 44%, а на альтернативный — 11%. Год назад — 20% и 8% от всех продаж соответственно.Как отмечает секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский, автомобили из Поднебесной уже «залезли в кошелек» россиян и продолжают свою экспансию.«Следующая история — это сервис и ремонт этих азиатских машин. Думаю, стоит ждать новых пошлин на автомасла и запчасти. А подадут это все как заботу о качественных товарах для российских автолюбителей», — отметил Максим Спасский.По словам владельца автосервиса Никиты Пяткова, частично проблема с ремонтом китайских авто решается за счет того, что во многих моделях, произведенных в Поднебесной, используют лицензионные двигатели и коробки европейских или японских брендов, которые в России чинить умеют.«Больше проблем с электроникой — она у китайцев собственная и местами весьма оригинальная. Без специальных знаний чинить такое трудно. Второй сегмент — аналоги фирменных деталей китайского производства. Как правило, они есть в наличии у продавца. Качество — как повезет, гарантии никакой нет. Может быть идеальным, может — отвратительным. От цены это, кстати, часто не зависит», — сообщил Никита Пятков.Что же касается оригинальных деталей, которые ввозятся по разного рода «параллельным» схемам, то, по его словам, они сейчас стоят очень дорого — иногда в три-четыре, а то и в пять раз больше, чем два года назад. При этом часто суммы оказываются такими, что ремонтировать машину становится просто невыгодно — проще продать на разбор.Максим Спасский, в свою очередь, отмечает, что с параллельным импортом автомобилей государство «загоняет себя в тупик», хотя проблему можно решить проще.По его словам, нужно разделить потоки машин на автомобили для перепродажи и частного потребления. При этом нужно показать дилерам перспективы для их бизнеса, подключая к банковским продуктам только машины, собираемые в России. Тогда китайский автопром будет заинтересован собирать автомобили на территории РФ, а не завозить их.