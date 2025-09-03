В России продажи новых автомобилей LCV за год сократились на 27%

Материалы по теме

Продажи новых легковых автомобилей в России за восемь месяцев упали на 23%

УрБК, Москва, 03.09.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь-август 2025 года просели на 23% к ...

Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с ...

В России продали 8 тыс. 368 легких коммерческих автомобилей в июне 2024 года

УрБК, Москва, 05.07.2024. В июне 2024 года в России было продано 8 тыс. 368 единиц легкой коммерческой автотехники ...

В январе спрос на отечественные легковые автомобили снизился на 2,6%

УрБК, Москва, 13.02.2017. В январе 2017 года на легковом рынке России было продано 16 тыс. 577 российских автомобилей, ...

Продажи легких коммерческих автомобилей в России сократились в мае 2014 года на 15%

УрБК, Москва, 17.06.2014. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократились в мае 2014 года на 15% до ...