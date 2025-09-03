УралБизнесКонсалтинг
УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:01

В России продажи новых автомобилей LCV за год сократились на 27%

УрБК, Москва, 15.09.2025. В августе 2025 года в России на регистрационный учет было поставлено 6 тыс. 564 новых автомобилей LCV( Light Commercial Vehicle). Это меньше уровня августа 2024 года на 27%, когда было зарегистрировано 9 тыс. 037 таких машин. Об этом свидетельствуют данные «Автостат Инфо».

Уточняется, что относительно июля текущего года этот показатель сократился на 9%, когда на учет было поставлено 7 тыс. 200 малотоннажных грузовых автомобилей.

В целом, за январь–август было продано 51тыс. 160 таких машин, что на 21% меньше показателей прошлого года (64 тыс. 819 ед.).

Среди брендов лидерство сохраняет ГАЗ, который реализовал 3 тыс. 194 автомобиля, заняв около 48,7% рынка августа (год назад 4 700 ед.; -32% год к году), Lada продала 1 тыс. 302 ед. , увеличив свою долю до 19,8% (в августе 2024-го было 884 машин; +47%), УАЗ — 729 ед. и 11,1% доли (+48% год к году) и Sollers — 628 ед. и 9,6% (+47%).

В нишах наращивает обороты Foton — 176 ед. и 2,7% (+151% год к году) и Mercedes — 151 ед. и 2,3% (+16%), а Dongfeng, наоборот, просел до 78 ед. (-68%).

Также авторы исследования отмечают смещение покупательского спроса в пользу «легковых» и доступных решений. Так, ГАЗель NEXT был продан в объеме 1 тыс. 696 ед. и 25,8% рынка (+41% год к году), Lada Largus — 924 ед. и 14,1% (+174%), Sollers Atlant — 539 ед. и 8,2% (+42%), ГАЗ 3302 — 478 ед. и 7,3% (+20%), ВИС-2349 — 351 и 5,3% (-29%), УАЗ-3909 — 314 и 4,8% (-50%), ГАЗ 2752 «Соболь» — 311 и 4,7% (-22%), УАЗ Profi — 231 и 3,5% (-45%), ГАЗ «Соболь NN» — 186 и 2,8% (+1%), Foton Toano — 176 и 2,7% (+151%). За январь–август распределение сил устойчиво: ГАЗель NEXT — 12 909 ед. и 25,2% (-40%), Lada Largus — 6 220 ед. и 12,2% (+956%), ГАЗ 3302 — 3 956 ед. и 7,7% (-22%), Sollers Atlant — 3 484 ед. и 6,8% (-32%), ВИС-2349 — 3 389 ед. и 6,6% (-2%), УАЗ-3909 — 3 061 ед. и 6,0% (-41%), ГАЗ 2752 — 2 696 ед. и 5,3% (-30%), УАЗ Profi — 2 102 ед. и 4,1% (-35%), ГАЗ «Соболь NN» — 1 тыс.200 ед. и 2,3% (изменение близко к нулю), ГАЗ 2310 — 1 192 ед. и 2,3% (-2%).

Эксперты ожидают в IV квартале 2025 года на рынке LCV сезонного всплеска продаж. Однако они уточняют, что выигрывать будут игроки с доступными спецификациями, стабильной логистикой и понятным TCO.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 742,1 тыс. ед. Число реализованных отечественных авто снизилось на 8%, до 408,2 тыс. шт.
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
