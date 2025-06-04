Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%
Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в январе-апреле 2025 года ...06.05.2025 Продажи новых автомобилей в РФ в январе-апреле снизились на 27%
УрБК, Москва, 06.05.2025. Продажи новых автомобилей в РФ (включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) в ...05.11.2024 Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%
УрБК, Москва, 05.11.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2024 года выросли на 51% по сравнению с ...06.08.2018 Продажи новых легковых автомобилей в России с января по июль 2018 года выросли на 17%
УрБК, Москва, 06.08.2018. Объемы продаж новых легковых легких коммерческих (LCV) автомобилей в России с января по июль ...