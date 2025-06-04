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Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Продажи новых автомобилей в России за январь-июль сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 742,1 тыс. ед. Число реализованных отечественных авто снизилось на 8%, до 408,2 тыс. шт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

Продажи легковых автомобилей за январь-июнь сократились на 24%, до 646,7 тыс., LCV — на 19%, до 58 тыс., грузовиков — на 55%, до 31,4 тыс., автобусов — на 52%, до 5,9 тыс., электромобилей — на 51%, до 6,1 тыс.

По сравнению с июлем прошлого года в июле 2025 продано на 15% меньше новых автомобилей, а именно — 134,6 тыс. шт. При этом, в месячном отношении продажи выросли на 33%. Доля продаж российских авто в июле выросла на 8% за год, до 4,4 тыс. ед. При этом доля продаж зарубежных машин в июле сократилась на 33% за год, до 59,7 тыс.

Всего за июль 2025 года было продано: легковых автомобилей — 120 тыс. ед., что на 11% меньше в годовом, но на 34% больше в месячном отношении, LCV — 9,2 тыс. шт. (-19% год к году, +28% месяц к месяцу), грузовиков — 4,4 тыс. ед (-61% год к году, +24% месяц к месяцу), автобусов — 1 тыс. ед. (-37% год к году, +52% месяц к месяцу).
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