На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Спрос на новые модели автомобилей в Екатеринбурге вырос за год на 123%, по стране — на ...17.08.2023 Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...