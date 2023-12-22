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Сегодня, 12:00

На Среднем Урале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43%

В Свердловской области доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей составила 43% в 2023 году. За год этот показатель вырос на 21%, говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Спрос на новые автомобили китайских брендов за год увеличился на 252%, предложение — на 373%.

Средняя цена на такие машины в Свердловской области в прошлом году составила 2,93 млн руб. (+8%).

Согласно исследованию сервиса, в топ-5 самых популярных брендов новых китайских автомобилей в регионе попали Chery (доля спроса — 0,14%, средняя цена моделей бренда — 4,27 млн руб.), Geely (0,13%, 4,28 млн руб.), Changan (0,11%, 2,88 млн руб.), OMODA (0,07%, 2,84 млн руб.), Haval (0,07%, 2,3 млн руб.).
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