Продажи легковых автомобилей в России выросли до 82 тыс. 671 единицы в январе 2024 года

Материалы по теме

В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 111 тыс. 272 новых легковых и легких ...

В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%

УрБК, Москва, 12.01.2023. В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 ...

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%

В России продажи легковых автомобилей по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. При позитивном сценарии количество ...

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%

УрБК, Москва, 20.04.2022. В России продажи легковых автомобилей по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. При ...

Продажи легковых автомобилей в январе-августе упали на треть

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в августе 2015 года сократились на 19,4% по ...