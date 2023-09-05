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Продажи легковых автомобилей в России выросли до 82 тыс. 671 единицы в январе 2024 года

УрБК, Москва, 05.02.2024. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России (с учетом альтернативных каналов поставок) в январе 2024 года выросли на 64% относительно января 2023 года, их количество составило 82 тыс. 671 единицу. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сфокусированных в сегменте кроссоверов. Также цифры роста обусловлены низкой базой января прошлого года», — рассказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

При этом, по его словам, на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ и других явлений многие россияне откладывают покупку автомобиля, поэтому для сохранения растущего тренда необходимо «усиление мер поддержки потребительского спроса как со стороны дилеров и производителей, так и на уровне государства».

Ранее УрБК писал о том, что в 2023 году доля автомобилей, поставляемых в Россию из КНР, увеличилась с 14% до 42%. Всего же за 2023 год в России было продано порядка 1 млн легковых автомобилей.
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