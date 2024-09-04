Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за год выросли на 34%

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УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае 2024 года общий объем продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ...

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