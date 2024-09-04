УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
04.09.2024

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за год выросли на 34%

В августе 2024 года в России было реализовано 152 тыс. 012 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 34%, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За восемь месяцев текущего года продажи выросли по сравнению с таким же периодом 2023 года на 62%.

По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, показатели августа 2024 года являются наилучшим результатом начиная с 2015 года и обусловлены несколькими факторами.

«Во-первых, следует отметить, что после февраля 2022 года на фоне дефицита предложений на рынке сформировался существенный отложенный спрос, который удовлетворяется по мере насыщения рынка новыми моделями», — считает Алексей Калицев.

Помимо этого, по его словам, в ожидании повышения ставок утилизационного сбора с 1 октября покупатели торопятся купить новый автомобиль. Также он считает, что нельзя забывать об изменении в налоговом законодательстве и дальнейших решениях по уровню ключевой ставки Банка России. Именно поэтому обычно «спокойный» из-за отпусков август бьет десятилетний рекорд.

«С высокой долей вероятности в сентябре этот тренд будет продолжен, если только не появятся новые факторы, влияющие на потребительское поведение», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Напомним, что, по данным Минпромторга, в целом по стране в январе-августе 2024 года было реализовано 1 млн 173 тыс. 614 единиц новых транспортных средств, что на 52% больше, чем годом ранее (773 тыс. 235 штук).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
04.09.2024 Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за год выросли на 34%

УрБК, Москва, 04.09.2024. В августе 2024 года в России было реализовано 152 тыс. 012 новых легковых и легких ...

05.08.2024 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли почти на 70%

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2024 года составили 123 тыс. 217 штук ...

05.08.2024 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле выросли почти на 70%

УрБК, Москва, 05.08.2024. Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2024 года ...

05.06.2024 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 132 тыс. 363 штуки в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае 2024 года общий объем продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ...

05.09.2023 В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 111 тыс. 272 новых легковых и легких ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18