В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

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УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...

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В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ...

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УрБК, Москва, 12.01.2023. В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 ...

В августе в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 1,3%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2019 года снизились на 1,3% — до 145 тыс. ...

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В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...