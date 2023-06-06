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Вчера, 15:42

В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 111 тыс. 272 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 131,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За январь-август реализовали 610 тыс. 351 такую машину. Показатель 2022 года превышен на 29,5%.

«Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе 2023 года, включая альтернативный импорт, впервые за полтора года превысил 110 тыс. автомобилей, что является явным признаком его восстановления, и подтверждает наш прогноз в 1 млн проданных автомобилей к концу этого года», — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Добавим, что, по информации «Автостата», в августе продажи легковых автомобилей выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом.
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