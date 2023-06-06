В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 131,5%

УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...12.01.2023 В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%
В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает ...12.01.2023 В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%
УрБК, Москва, 12.01.2023. В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 ...06.09.2019 В августе в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 1,3%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2019 года снизились на 1,3% — до 145 тыс. ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...