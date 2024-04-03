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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 132 тыс. 363 штуки в мае 2024 года

УрБК, Москва, 05.06.2024. В мае 2024 года общий объем продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России составил 132 тыс. 363 штуки без учета альтернативных каналов поставок и 125 тыс. 501 штука с учетом этого фактора. Об этом сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«В мае 2024 года автомобильный рынок РФ продолжил стремительный рост на 72,5% к маю прошлого года. При этом, если посмотреть на динамику, то мы видим, что март 2024 года превысил показатель продаж соответствующего месяца прошлого года на 102%, апрель — на 78%», — рассказал председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев. За пять месяцев 2024 года российский авторынок вырос на 81%, было продано 617 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее УрБК писал о том, что количество предложений о продаже автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, остановилось на отметке 10 тыс. штук.
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