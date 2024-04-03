Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 132 тыс. 363 штуки в мае 2024 года

УрБК, Москва, 03.04.2024. В марте 2024 года российский авторынок вырос на 102% относительно марта 2023 года. В этот ...05.12.2019 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2019 года снизились на 6,4%
В ноябре 2019 года было зафиксировано снижение уровня продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России ...05.12.2019 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2019 года снизились на 6,4%
УрБК, Москва, 05.12.2019. В ноябре 2019 года было зафиксировано снижение уровня продаж новых легковых и легких ...07.11.2018 Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в РФ в октябре выросли на 8,2%
УрБК, Москва, 07.11.2018. По итогам октября 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...