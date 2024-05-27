Объем автомобилей, ввозимых в РФ параллельным импортом, остановился на 10 тыс. штук

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УрБК, Москва, 26.04.2024. В марте 2024 года в РФ было выпущено 62 тыс. машин, это на 86,7% больше, чем в марте 2023 ...

В марте 2024 года в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей

УрБК, Москва, 03.04.2024. В марте 2024 года российский авторынок вырос на 102% относительно марта 2023 года. В этот ...

В Россию по параллельному импорту в 2023 году ввезли более 60 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 29.01.2024. В 2023 году в Россию по параллельному импорту было ввезено более 60 тыс. легковых ...

На российском рынке автокредитования продается до 6% ввезенных по параллельному импорту автомобилей

УрБК, Москва, 26.06.2023. Среди ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей путем автокредитования продано ...