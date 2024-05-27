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27.05.2024

Объем автомобилей, ввозимых в РФ параллельным импортом, остановился на 10 тыс. штук

УрБК, Москва, 27.05.2024. Количество предложений о продаже автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, остановилось на отметке в 10 тыс. штук, пишут «Известия», ссылаясь на данные «Авто.ру».

В дилерском центре «БорисХоф» изданию заявили, что в апреле 2024 года предложение новых автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилось вдвое. Там отметили, что такая тенденция наблюдается как у дилерских центров, так и у частных продавцов.

Согласно статистике выдачи заключений об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), собранной автомобильным маркетплейсом FRESH, за два месяца 2024 года количество выданных ЗОЕТС составило около 4,5 тыс., а в сентябре 2023 года выдали 40 тыс. таких документов.

Сокращение спроса на ввезенные таким путем автомобили началось в январе-феврале 2024 года. Как пишут «Известия», это было связано с насыщением дилерских складов и продажей накопившихся остатков. Тенденцию эксперты объясняют увеличением тарифов на утилизационный сбор, сложностями в обслуживании машин и общим падением интереса к таким автомобилям у покупателей.
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