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В марте 2024 года в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей

УрБК, Москва, 03.04.2024. В марте 2024 года российский авторынок вырос на 102% относительно марта 2023 года. В этот период в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в первом квартале 2024 года составили 249 тыс. 118 штук без учета альтернативных каналов поставок и около 332 тыс. 898 штук с их учетом», — указано в сообщении АЕБ. Последний показатель составляет 341 тыс. 619 штук. В целом авторынок в I квартале 2024 года вырос на 86%.

Высокому спросу могли способствовать такие факторы, как рост предложений, адаптационные меры поддержки, а также изменение исчисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС. Последний фактор мог поторопить потенциальных покупателей автомобилей совершить сделку скорее.

В 2024 году количество проданных новых автомобилей может превысить 1,3 млн штук.
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