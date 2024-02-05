В марте 2024 года в России было продано 150 тыс. 640 новых автомобилей

УрБК, Москва, 05.02.2024. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России (с учетом альтернативных каналов ...07.11.2018 Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в РФ в октябре выросли на 8,2%
УрБК, Москва, 07.11.2018. По итогам октября 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России ...10.06.2014 Продажи легковых автомобилей в России в мае снизились на 12%
УрБК, Москва, 10.06.2014. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2014 года снизились ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...23.08.2012 Продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% в июле
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14% в июле 2012 ...