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За год продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% больше, чем в июле, и в 2,6 раза — чем в аналогичный период прошлого года. При этом рынок впервые за последние 20 месяцев преодолел отметку в 100 тыс. реализованных машин, сообщает агентство «Автостат».

Среди проданных в августе машин 48,4% приходится на три бренда: LADA (28,7 тыс. штук), Chery (13,4 тыс.), Haval (11 тыс.). В модельном ряде лидирует LADA Granta (16 тыс. единиц), на втором месте — Chery Tiggo 7 PRO Max (6,1 тыс.), третьем — Haval Jolion (5,3 тыс.).

В целом за восемь месяцев продано 607 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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