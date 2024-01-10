В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% ...05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза
УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...27.12.2022 За последнюю неделю количество проданных отечественных автомобилей на рынке увеличилось до 70%
УрБК, Москва, 27.12.2022. За последнюю неделю количество проданных отечественных автомобилей на рынке увеличилось до ...