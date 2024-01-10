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10.01.2024

В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат».

Более 50% реализованных машин пришлось на три бренда: LADA (324,4 тыс. единиц), Chery (119 тыс. штук) и Haval (111,7 тыс. штук).

Лидером продаж 2023 года стала марка LADA Granta (195,9 тыс. машин), на втором месте — Haval Jolion (55,6 тыс. шт.). В топ-5 также вошли LADA Niva Travel, LADA Vesta и Chery Tiggo 7 PRO Max.
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