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03.09.2024

Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по продажам новых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области в январе-августе 2024 года было продано 26 тыс. 622 новых легковых автомобиля. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах Минпромторга.

Такую же динамику в отчетном периоде (рост на 3%) продемонстрировали продажи новых коммерческих легковых машин (2 тыс. 305 единиц), грузовиков (2 тыс. 212) и автобусов (389).

С такими показателями средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по продажам новых транспортных средств. На первых строчках разместилась Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.

В целом по стране в январе-августе 2024 года было реализовано 1 млн 173 тыс. 614 единиц новых транспортных средств, что на 52% больше, чем годом ранее (773 тыс. 235 штук).
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