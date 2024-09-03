Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по продажам новых автомобилей

УрБК, Москва, 06.05.2024. В апреле 2024 года россияне купили 137 тыс. 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% ...20.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе автокредитов
УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинской области в январе 2024 года выдали 2,34 тыс. кредитов на покупку новых и ...20.08.2020 Продажи новых легковых автомобилей в Свердловской области с начала года сократились на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2020. В январе-июле 2020 года в Свердловской области было продано 25,4 тыс. новых легковых ...15.02.2017 В Свердловской области в январе было продано 2,22 тыс. автомобилей
УрБК, Москва, 15.02.2017. По результатам продаж новых автомобилей в январе 2017 года Свердловская область заняла ...15.01.2014 Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России снизились в 2013 году на 5,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2014. Объем продаж новых легковых и коммерческих транспортных средств в России в 2013 году ...