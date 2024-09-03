Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по продажам новых автомобилей

В Свердловской области в январе-августе 2024 года было продано 26 тыс. 622 новых легковых автомобиля. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах Минпромторга.



Такую же динамику в отчетном периоде (рост на 3%) продемонстрировали продажи новых коммерческих легковых машин (2 тыс. 305 единиц), грузовиков (2 тыс. 212) и автобусов (389).



С такими показателями средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по продажам новых транспортных средств. На первых строчках разместилась Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.



В целом по стране в январе-августе 2024 года было реализовано 1 млн 173 тыс. 614 единиц новых транспортных средств, что на 52% больше, чем годом ранее (773 тыс. 235 штук).