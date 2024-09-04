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Российский авторынок в сентябре 2024 года вырос на 33%

УрБК, Москва, 03.10.2024. Автомобильный рынок РФ в сентябре показал рост в 33%. За указанный период общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 151 тыс. 491 единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам же 9 месяцев рост авторынка оценивается в 58%. Продажи составили более 1,2 млн новых автомобилей.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, рост продаж происходит во многом благодаря ожиданию увеличения цен на фоне изменения ставок утилизационного сбора и роста ключевой ставки.

«Вслед за рекордным августом последовал очень успешный сентябрь, который существенно превзошел показатели прошлого года. Однако, несмотря на успехи, в целом продажи в III квартале не превзошли объем продаж во II квартале этого года. Это может свидетельствовать о том, что мы приближаемся к ограничению потенциала роста рынка из-за снижения покупательской способности и удовлетворения отложенного спроса со стороны потребителей», — считает А. Калицев.

Он также отмечает, что, скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной. А для обеспечения дальнейшего развития рынка, по словам представителя АЕБ, потребуется поддержка спроса и локального производства со стороны государства.
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