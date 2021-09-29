На Южном Урале средний чек автокредита вырос до 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Средний чек по автокредиту в Челябинской области вырос с 1 млн 252 тыс. руб. в июне до 1 млн 337 тыс. руб. в июле (плюс 6,9%). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По всей стране средний размер автокредита растет с начала года. В январе он составлял 1,18 млн руб., в июне — 1,36 млн руб., в июле — 1,43 млн руб. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил это ростом продаж новых автомобилей из дружественных стран.