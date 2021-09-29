На Южном Урале средний чек автокредита вырос до 1,3 млн рублей

По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 млн 411 тыс. руб. Это на 11,5% ...Вчера, 15:01 В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%
По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 млн 411 тыс. руб. Это на 11,5% ...Вчера, 14:22 В Свердловской области средний размер автокредита за месяц вырос на 11,5%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. По итогам июля 2023 года средняя сумма автокредита в Свердловской области составила 1 ...29.09.2021 В Челябинской области средний размер автокредита за месяц вырос на 4,3%
УрБК, Челябинск, 29.09.2021. В Челябинской области средний размер автокредита в августе 2021 года составил 967,7 тыс. ...31.08.2021 В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 27,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В июле 2021 года в Свердловской области средний размер автокредита составил 971,6 тыс. ...