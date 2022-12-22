В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга заемщиков в 2022 году составило 608 баллов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Свердловской области в 2022 году составило 608 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 15-е место среди 30 регионов РФ. Первыми в списке по значению ПКР заемщиков в 2022 году оказались Москва (681 балл), Санкт-Петербург (673) и Московская область (648). Последнее место заняла Иркутская область (560 баллов). В среднем по стране ПКР заемщиков по итогам минувшего года составил 612 баллов.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, показанный по итогам 2022 года уровень ПКР частных заемщиков говорит о низком аппетите к риску у большинства банков, что является оправданной тактикой на фоне экономической неопределенности.