В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга заемщиков в 2022 году составило 608 баллов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Свердловской области в 2022 году составило 608 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 15-е место среди 30 регионов РФ. Первыми в списке по значению ПКР заемщиков в 2022 году оказались Москва (681 балл), Санкт-Петербург (673) и Московская область (648). Последнее место заняла Иркутская область (560 баллов). В среднем по стране ПКР заемщиков по итогам минувшего года составил 612 баллов.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, показанный по итогам 2022 года уровень ПКР частных заемщиков говорит о низком аппетите к риску у большинства банков, что является оправданной тактикой на фоне экономической неопределенности.
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